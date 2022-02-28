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Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 73 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 73 kişi gözaltına alındı.

28.02.2022 - 13:00 | | İHA
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 73 gözaltı

Ekipler, 21 - 27 Şubat 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 4 adet tabanca fişeği, 28,96 gram metamfetamin, 3,43 gram eroin, 1 adet bong düzeneği, 18 bin 775 paket kaçak sigara, 2 bin 950 adet muhtelif inşaat malzemesi, 278 adet kamyon, çekici malzemesi, 200 kilo çay, 51 paket elektronik sigara tütünü, 13 adet cep telefonu aksesuarı, 11 çift ayakkabı, 10 adet cep telefonu, 4 kilogram nargile tütünü, 1 adet Resmi Belgede Sahtecilik olayında 1 adet sahte pasaport ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 62’si kaçakçılık, 11’i asayiş suçlarından olmak üzere 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 73 gözaltı

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