Hatay’da eğitime bir gün ara

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Asırların felaketi 6 Şubat ve devamındaki depremlerin 3'üncü yıl dönümü münasebetiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 29.01.2026 tarihli ve 2026/04 Nolu Kararı ile ilimiz genelindeki eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime (1) gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca birinci derece yakınlarını kaybeden kamu personellerinin kabristan ziyaretlerini yapabilmeleri için kurum yöneticileri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlama yapmalarına karar verilmiştir” denildi.