Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı! THY'den ücretsiz uçuş için yeni uygulama

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgelerinden yapılan ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon uygulaması dün akşam saat 20.00'de başladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yarından itibaren sadece rezervasyon yapanların uçağa kabul edilecekleri belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Vatandaşlarımızı bekletmemek için bu akşam 20.00 itibarıyla online kanallarımızdan rezervasyon sistemi açılacaktır. Yarın sabah 09.00'dan sonraki uçuşlar rezervasyon üzerinden sağlanacaktır. Sabah 09.00 öncesi uçuşlarda havalimanından binişler gerçekleştirilecektir."

HATAY HAVALİMANI HİZMETE AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle pistinde hasar oluşan Hatay Havalimanı'nın bugün hizmet vermeye başladığını bildirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve tüm bölgeyi sarsan depremler sonucunda 3 kilometrelik pistin 35 ayrı noktasında oluşan parçalanmalar ve yarıklar sebebiyle Hatay Havalimanı ulaşıma kapatılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, onarım çalışmalarının tamamlanarak havalimanının hizmet vermeye başladığını duyurdu.

"Hatay Havalimanı pistindeki hasarı hızlıca onardık. Havalimanımız bugün hizmet vermeye başladı." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, deprem sonrası havalimanındaki hasarlı alanlar ve onarım sonrası çekilen görüntülere yer verildi.

İGA EKİPLERİNCE 96 SAATTE ONARILDI

​​​​​​​Öte yandan, havalimanındaki onarım çalışmalarını gerçekleştiren İGA'dan da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, depremlerde aldığı ağır hasar sonrasında kullanılamaz hale gelen ve tüm uçuşların durdurulduğu Hatay Havalimanı pistindeki tahribatın, bölgeye hızla intikal eden İGA inşaat ve teknik ekiplerinin hummalı çalışması ile onarıldığı kaydedilerek, "Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların ulaştırılması için hayati önem teşkil eden Hatay Havalimanı'nın pistinin öncelikli olan iki kilometrelik bölümündeki çalışmalar, 12 Şubat Pazar günü itibarıyla tamamlanarak operasyona hazır hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

THY UÇAĞI HATAY'A İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Türk Hava Yolları(THY) uçağı depremin ardından hasar görerek uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'na ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. Uçakta yardım malzemeleri de götürüldü.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından pisti hasar gören Hatay Havalimanı'nın onarım çalışmaları İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından tamamlandı. Pist kontrol uçağını havalimanına sorunsuz bir şekilde iniş yapmasının ardından İstanbul Havalimanı'ndan havalanan THY'ye ait TK-3313 sefer sayılı uçağı, Hatay Havalimanı'na inişini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Yardım malzemeleri de götüren uçağın, bölgedeki afetzedeler eşliğinde ilk tahliye uçuşunu da gerçekleştirerek İstanbul Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.