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Hadımköy'de yollara bırakılan araçlar trafiği durma noktasına getirdi

İstanbul Esenyurt Hadımköy'de 2 gün önce kar yağışı sırasında yollara bırakılıp hala alınmayan araçlar nedeniyle trafik güçlükle ilerliyor.

26.01.2022 - 12:29 | | Oğuzhan UYSAL, Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL, (DHA)
Hadımköy'de yollara bırakılan araçlar trafiği durma noktasına getirdi

İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam etti. Yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan sürücüler araçlarını terk etti.

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle beraber bazı sürücüler araçlarını kurtarırken bazı sürücüler araçlarını bulundukları yerden kaldırmadı. Yolda bırakılıp alınmayan araçlar nedeniyle Hadımköy yolundan trafik sıkışıklığı meydana geldi.

4 saattir yolda olduklarını söyleyen sürücüler biran önce yolun açılmasını bekliyor. 4 saattir yolda olduğunu belirten Ahmet Yılmaz, "Kar yağmıyor ama yollar yine de açılmıyor.  Stop ettik bekliyoruz" dedi.

Çalışmaların yetersiz olduğunu söyleyen Selim Altın, "14 saattir yoldayım. Arabaya idrarımı yapmak zorunda kaldım. Bu nasıl çalışma anlamadık. Dünyada bir tek Türkiye'ye mi kar yağıyor. Diğer ülkelerde bu sorun nasıl çözülüyor örnek almalıyız. Şu saat oldu hala yolu açamıyorlar" diye konuştu.

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