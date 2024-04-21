Meteoroloji'den 3 uyarı birden! Son dakika duyuruldu, hava tersine dönecek: Kuvvetli yağış, fırtına ve çığ uyarısı
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için kuvvetli yağış, fırtına ve çığ uyarısı yapıldı. Vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Haritalı olarak tek tek paylaşıldı. İşte MGM tarafından yapılan il il hava durumunun ayrıntıları...
• 21 Nisan 2024 - 08:15 • Son Güncelleme:
• 21 Nisan 2024 - 08:15 • Son Güncelleme: