Duygu Nebioğlu'na gelen mesaj kafa karıştırdı! Dilara Gülatan ve diğer kardeşleri de ilgilendiren 'Erol' detayı
Metin Akpınar’ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkmıştı. Türkiye'nin konuştuğu isim Suphiye Orancı'nın 4 kız çocuğunun da nüfusta baba adının 'Erol' olması dikkat çekti. Programa katılan bir izleyici, "Suphiye'nin Erol isimli adamdan bir oğlu vardı" dedi! Duygu Nebioğlu'na sosyal medyadan gelen ihbar mesajı ise kafaları karıştırdı.
• 21 Nisan 2024 - 15:22 • Son Güncelleme:
• 21 Nisan 2024 - 15:22 • Son Güncelleme: