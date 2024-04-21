Duygu Nebioğlu'na gelen mesaj kafa karıştırdı! Dilara Gülatan ve diğer kardeşleri de ilgilendiren 'Erol' detayı

Aslında konuşmak istemiyorum ama yine de Duygu için bir şeyler anlatmak isterim. Ben Suphiye'nin çocukluk arkadaşıyım. Suphiye, asil, çok güzel, narin, çok tatlı bir arkadaşımdı benim. Onu seneler sonra bile düşünürdüm, programda görünce bu benim arkadaşım Suphiye dedim. Çok iyi bir kızdı. Kalbindeki iyiliği hiç kaybetmedi. Ama baktım hayat yolunda bayağı savrulmuş.