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Diyarbakır Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli tutuklandı

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret eden şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

21.04.2024 - 16:57 | | DHA
Diyarbakır Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli tutuklandı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir" dedi. 

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