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Elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı

06.09.2026 - 01:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Alparslan Türkeş Caddesi üzerindeki Emniyet Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. yönetimindeki 19 ACF 536 plakalı Peugeot marka otomobil ile G.U. idaresindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü G.U. ile 2 çocuk yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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