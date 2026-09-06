Video oyun salonuna yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

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Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 470’inci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobille sokağa gelen kimliği belirsiz 2 kişi, video oyun salonuna tabancalarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla, 1 kişi ise oyun salonunun bitişiğindeki büfenin camının kırılması sonucu yaralandı.

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Şüpheliler kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıda ayrıca çevrede bulunan 2 otomobil ile 1 kamyonete de kurşun isabet etti. Polis ekiplerinin olay yerine yaptıkları incelemede de çok sayıda tabanca kovanı bulundu.

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Şüphelilerin yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.