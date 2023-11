Genel Başkanlık yarışı nefes kesti

CHP’nin dün yapılan 38. Olağan Kongresi’nde 14 Mayıs seçimlerinden bu yana parti içinde yaşanan “değişim” tartışmalarına “yenilenme” vaadiyle karşılık veren Kemal Kılıçdaroğlu ile değişimcilerin adayı Özgür Özel arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. İlk tur seçimlerde Özel, iki oy farkla salt çoğunluğu kaçırınca seçim ikinci tura kaldı. İlk turda Özel’e 682; Kılıçdaroğlu’na 664 oy çıktı. Genel Başkanlık yarışı CHP tarihinde ilk kez ikinci tura kaldı.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre; İkinci turda ise 1366 delegenin 812'sinin oyunu alan Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP'nin 8'inci Genel Başkanı seçildi.

KURULTAYDA NELER YAŞANDI?

Kurultayda ilk konuşmayı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu, merakla beklenen konuşmasında, “Bir sonraki kurultayda aday değilim” mesajı verdi. Parti içi muhalefeti ve isim vermeden ilk kez altılı masa ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i sert sözlerle eleştiren CHP lideri, “Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım” dedi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ: Hiçbir partiye nasip olmayacak bir tarihi yaşıyoruz. Birlikte büyüteceğiz CHP’yi. Biz sıradan bir parti değiliz. Bu salon diğer partilerin kurultaylarına benzemez. Çünkü bu salonda beşli çeteler yok. Bundan sonra da bu salonda onlar asla olamayacaklar. Bizim kurultaylarımız her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı ve sorgulandığı kurultaylardır. Çünkü biz demokrasiyi içselleştirmiş bir partiyiz.

SİZİ ÜZDÜM: Hiç kimse örgütün otoritesini, gücünü, dayanışma ruhunu asla ve asla tartamaz. Ben dahil hiç kimse kendisini partinin üstünde asla ve asla göremez. Sevgili örgütüm, biliyorum sizleri zaman zaman üzdüm. Ama bir şeyi bilmenizi isterim. Asla ve asla sizi utandıracak hiçbir şey yapmadım.

TÜRKİYE’NİN HALİ: Değerli yol arkadaşlarım, Türkiye’de bugün içinde bulunduğumuz koşullarda anayasa fiilen askıya alınmıştır. Güçler ayrılığı ilkesi tümüyle fiilen bitmiştir. Yoksulluğu yaymak ve derinleştirmek ve milyonları yardıma muhtaç hale getirmek saray devletinin politikasına dönüşmüştür. Türkiye fiilen yarı açık cezaevine döndürülmüş durumdadır. Ülkenin dış politikası fiilen iflas etmiştir. Yanlış dış politikanın bedeli olarak Türkiye bir sığınmacı deposu haline dönüştürülmüştür.

UMUTSUZLUK YOK: Elbette bütün bunlar olurken asla ve asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Umutsuzluk bizim kitabımızda yoktur. Biz umudumuzla, bilgimizle, birikimimizle tarihe yön vereceğiz. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Bu salondakilerin hiçbirisi hiçbirisinin umudunu yitirmeye hakkı da, yetkisi de yoktur.

ATEŞİ VE İHANETİ GÖRDÜK: Altı parti bir araya geldik. Ortak mutabakat metni hazırladık. Cumhurbaşkanı adayının seçilmesine gelince hepinizin malumu olan masadan kalkmalar ve masaya yeniden dönmeler geldi. Fazla ayrıntılara girmek istemiyorum. Ancak şunu söyleyeyim; sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Nazım’ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük. Ama yılmadık, çalıştık. Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Yükümüz ağırdı. Ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu.

HANGİ DEĞİŞİM?: Herkesin bilmesi gereken bir gerçek var. Değişmeyen tek şey değişim değil, değişim hayatın kendisidir zaten. ‘CHP Sivas’ın ötesine gidemiyor’ diyorlardı. Buralardan milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz? Girilemeyen evlere, mahallelere girdik. Asla yan yana gelemezler dedikleri insanlarla yan yana geldim, kucaklaştım. Bizim seçim bildirgemizi AK Partili MHP kopyalamak zorunda kaldı.

SAĞI SOLU BİLMİYORLAR: Efendim ‘CHP sağa kaydı’. Bunlar sağın da, solun da ne olduğunu bilmiyorlar. CHP halkın partisidir. Altı okumuzdan birisi halkçılıktır. Biz muhalefet politikamızı da değiştirdik. Bu nasıl bir kindir? Bu nasıl bir öfkedir? Ve bu nasıl bir ön yargıdır? Anlamakta zorluk çekiyorum.

'BAY KEMAL'İN YOL ARKADAŞI OLMAK ZOR'

VEFALI OLACAKSIN: 7 Mart’taki grup toplantısında ‘Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak zordur’ dedim. Evet Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak zordur. Bay Kemal’in yol arkadaşı olacaksanız mülakatta hakları yenilen gencecik filiz gibi çocuklarımızın hakları yendiğinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın önüne gidip mülakatı kaldırın diyeceksiniz. Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak için başka partilerin CHP’yi dizayn etmelerine izin vermeyeceksiniz. Vefalı olacaksın. Bay Kemal’in yol arkadaşı olacaksan bay Kemal’i arkadan hançerlemeyeceksin. Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını da düşünmek zorundayım. Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Benim CHP kültüründen öğrendiğim aldığım en büyük derslerden birisi budur.

'DEĞİŞİM NASIL OLUR DÜNYA ÖĞRENECEK'

YENİYİ İNŞA EDECEĞİZ: 20-25 gün sonra bir tüzük kurultayı yapacağız. Değişim, dönüşüm, yenilenme nasıl olur, sadece Türkiye değil bütün dünya bunu öğrenecek. Hiç kimse endişe etmesin. Cinsiyet kotası getireceğiz yüzde 50. Her yerde, her zaman ön seçim olacak. Bizim değişimden anladığımız budur. Yeniyi güçlü bir şekilde inşa edeceğiz.

SON ADAYLIK SİNYALİ: Ve inşallah ben de bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup seçilen yeni genel başkanımı alkışlayacağım. Aldığım her görevi üstlendiğim her görevi bütün aksaklıklarına rağmen, bütün eksikliklerine rağmen yerine getirmeye çalıştım. Siz bilmezsiniz ama ben bilirim. 36 saat ayakkabı çıkarmamak nedir? Benim kişisel bir mücadelem yok. Tek isteğim halkımın gönlünde taht kurmaktır. Ve herkes şunu söyleyebilmeli; ‘evet bu genel başkan çalıştı, emek harcadı’. Ben bunu istiyorum. Tarihi bir sorumluluk bizim sırtımızda. Önümüzde yerel seçimler var. Daha Manisa’yı, Bursa’yı, Balıkesir’i, Denizli’yi alacağız. Hiç kimsenin hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Bizim kitabımızda yürekli mücadele vardır.

'SOLU HAYIRSEVERLİK ZANNEDİYOR'

Kurultayda Genel Başkan adayı Örsan Öymen de bir konuşma yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını eleştiren Öymen “Teşhisi doğru koymamız gerekiyor. Sayın Genel Başkanımız sırtından hançerlendiğini söyledi. Peki 13 yılda girilen 12 seçim kaybedildi; genel başkanımız hepsinde mi sırtından hançerlendi? Parti sağa kaymıştır. Genel Başkanımız solu hayırseverlik zannediyor; sol düzeni değiştirmektir. Laiklik ilkesi yönetim tarafından ihmal edilmiştir. AKP din devleti kuruyor ve biz buna karşı çıkamıyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz” dedi. Öymen konuşmasının ardından adaylıktan çekildi. Genel Başkanlığa aday olacağını açıklayan İlhan Cihaner de kurultayın resmi açılışı öncesi “Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz” açıklamasıyla yarıştan çekildiğini duyurdu.

Kurultayda Divan Başkanlığı görevini yapan İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı.

'TÜRKİYE MUHALEFETİ TOPTAN ŞEKİLLENECEK'

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Divan Başkanlığı görevini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Divan başkan yardımcılığına Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz seçildi. Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ise yazman oldu.

İmamoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, “Bu kurultay milletimiz, devletimiz ve partimiz adına tarihi olacak. İkinci yüzyılın inşasına giden büyük bir yolculuğun ilk adımını atacağız. Çünkü bu kurultay, sadece CHP kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır” dedi. 31 Mart yerel seçimlerine işaret eden İmamoğlu, “Kurultayımız biter bitmez, 2024 yerel seçimleri için hep birlikte omuz omuza vereceğiz. Her sokakta, her mahallede, her fabrikada, her okulda ve her tarlada halkımızla buluşacak; ikinci yüzyılın Türkiye’sini birlikte inşa etmeye başlayacağız. Pek çok ilçede, ilde ve metropolde yerel seçimleri kazanacağız. 2024 seçimlerini kazandıktan sonra 2028, 2029, 2033 ve 2038’i de kazanacağız” diye konuştu.

PM VE YDK SEÇİMİ BUGÜN

Kurultayın ikinci gününde bugün PM üyeleri (60 asıl ve 15 yedek) ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri (15 asıl ve 8 yedek) için seçim yapılacak. Parti Meclisi üyeliğine aday olmak için en az on (10) kurultay delegesinin veya Genel Başkanınyazılı önerisi gerekiyor.