Fırtına etkili oldu sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

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Gaziantep'te akşam saatlerine doğru fırtına ve sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağış özellikle kentin Organize Sanayi Bölgesi'nde etkili oldu. Etkili olan yağış sonrası pek çok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Yağış nedeniyle trafikte seyir halinde olan araçlar zor anlar yaşadı, pek çok noktada trafikte kısa süreli aksamalar meydana geldi.

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Aniden bastıran yağış, sıcak havanın etkili olduğu kentte serinlik oluşturarak rahat nefes aldırdı.