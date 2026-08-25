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Traktör şarampole devrildi 4 kişi yaralandı

25.08.2026 - 20:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Oğuzhan ÇİFCİ/ SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)

Traktör şarampole devrildi 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Karalar köyü Çamlıca mezrası yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Katırcı idaresindeki 55 KM 706 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte traktörde bulunan Şenol Katırcı, Emirhan Çelenk ve Mustafa Çelenk yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Zara ile Suşehri ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı.

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Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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