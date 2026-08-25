Elektrik trafosu patladı herkesin yüreği ağzına geldi

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Olay, Karacabey ilçesi Heykel Cumhuriyet Meydanı Sevgi Yolu girişinde, Halk Eğitim Merkezi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi.

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Çevrede bulunan vatandaşlar, trafodan yükselen dumanları görünce panik yaşayarak itfaiye ve UEDAŞ ekiplerine haber verdi. Ara ara meydana gelen patlamalar herkesin yüreğini ağzına getirdi.

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Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, kısa süreliğine giden elektrik arızası da giderildi. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmazken, vatandaşlar patlamanın sıcak havalarda klima ve cihazların çok yüklenmesiyle meydana geldiğini iddia etti.