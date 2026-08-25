Zincirleme kazada Sultandağı Kaymakamı ve eşi yaralandı

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Kaza, Konya-Afyonkarahisar Kara yolu Akşehir ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı cip, aynı yönde seyreden buğday yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle savrulan römork, aynı istikamette ilerleyen ve Sultandağı Kaymakamı M.Ç.'ye tahsis edilen 03 AA 112 plakalı makam aracına çarptı. Traktörün devrilmesi sonucu römorkta bulunan buğdaylar yola saçıldı.

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Kazada Sultandağı Kaymakamı M.Ç. (31), eşi Cumhuriyet Savcısı H.N.Ç. (32) ile araçta bulunan K.Ç. (51) ve H.İ.T. (58) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Öte yandan, kazada yaralanan Sultandağı Kaymakamı M.Ç.'nin, son atama kararıyla Tuzlukçu Kaymakamlığı görevinden Sultandağı Kaymakamlığı görevine atandığı, 24 Ağustos 2026 tarihinde ilçedeki görevine başladığı belirtildi.



Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.