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Denize giren 2 kardeşten 1'i hayatını kaybetti diğeri ise kayboldu

25.08.2026 - 19:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet Can PEÇE/ ÇAYELİ(Rize), (DHA)

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Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde dalgalarla açığa sürüklenerek boğulma tehlikesi geçiren iki kardeşten Ahmet Ertuğrul Önder (16) sahildekiler tarafından sudan çıkarılırken, Arif Kerem Önder (11) ise gözden kayboldu. Ahmet Ertuğrul Önder kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kardeşi için arama çalışmaları sürdürülüyor.

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Olay, ilçeye bağlı Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denize giren Ahmet Ertuğrul ile kardeşi Arif Kerem Önder, dalgalara kapılınca suda çırpınmaya başladı.

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2 kardeş akıntıyı kapılırken, sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla Ahmet Ertuğrul Önder, denizden kıyıya çıkarılırken, akıntıya kapılan kardeşi Arif Kerem Önder gözlerden kayboldu.

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Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Ahmet Ertuğrul Önder, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Dalgalar arasında kaybolan Arif Kerem Önder'i bulmak için su altında ve su üstünde arama çalışmaları sürdürülüyor.

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