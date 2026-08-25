Kartpostallık Karasu sazlığı havadan görüntülendi! Eriyen kar ve buzul suları görsel şölen sunuyor
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı ve İslamköyü mevkilerinde bulunan Karasu Sazlığı, Ağrı Dağı'nda eriyen kar ve buzul sularının artmasıyla görsel şölen sunuyor.
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Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan, dağda eriyen kar ve buzul sularıyla beslenen Karasu Sazlığı, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı ve İslamköyü sınırları içerisinde yer alıyor.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte eriyen kar sularının çoğalması, sazlık alandaki su miktarını da artırarak bölgeyi adeta görsel bir şölene dönüştürdü.
Havadan çekilen görüntülerde geniş su yüzeyi, çevresindeki doğal bitki örtüsü ve arka planda yükselen Ağrı Dağı'nın eşsiz manzarası gözler önüne serildi.
Doğal yapısıyla çok sayıda kuş ve canlıya yaşam alanı sunan Karasu Sazlığı, özellikle doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Ağrı Dağı'nın eteklerinden gelen sularla beslenen sazlık, doğal güzelliği ve etkileyici manzarasıyla Iğdır'ın önemli doğal alanları arasında dikkat çekiyor.