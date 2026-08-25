Adıyaman’da deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? Adıyaman'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Adıyaman depremleri son dakika
25.08.2026 - 22:09Güncellenme Tarihi:
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde deprem meydana geldi. Vatandaşlar ise depremle ilgili aramalar yapıyor. Adıyaman’da deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? Adıyaman'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Adıyaman depremleri son dakika...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.43’te merkez üssü Adıyaman’ın Sincik ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.