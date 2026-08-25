Adıyaman’da deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? Adıyaman'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Adıyaman depremleri son dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.43’te merkez üssü Adıyaman’ın Sincik ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.