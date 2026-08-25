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Adıyaman’da deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? Adıyaman'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Adıyaman depremleri son dakika

25.08.2026 - 22:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Adıyaman’da deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? Adıyaman'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Adıyaman depremleri son dakika

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde deprem meydana geldi. Vatandaşlar ise depremle ilgili aramalar yapıyor. Adıyaman’da deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? Adıyaman'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Adıyaman depremleri son dakika...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.43’te merkez üssü Adıyaman’ın Sincik ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

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Adıyaman’da deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? Adıyaman'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Adıyaman depremleri son dakika
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Adıyaman’da deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? Adıyaman'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Adıyaman depremleri son dakika