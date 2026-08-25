Sıcaklıklar düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Meteoroloji tarih verdi, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı
Son dakika haberine göre gök gürültülü sağanak yağışlar yurtta etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Cuma gününden itibaren sıcaklıklar kuzey iç ve doğu bölgelerde 7 dereceye kadar düşüşler meydana getirecek. İstanbul'da düşünürsek hafta sonu 28 dereceye hatta 27 dereceye kadar düşecek. 4-5 gün yağışlı hava etkisini sürdürecek" ifadelerini kullandı.
kaynak olarak ekleyin
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki hafta hatta bu hafta sonu da dahil olmak üzere havada bir hareketlilik var. Bu hareketlilik hem yağış açısından hem sıcaklık açısından birtakım değişiklikler yapacak Türkiye üzerinde. Türkiye bu yaz o sıcak hava dalgalarına OMEGA Blokajı'ndan dolayı çok fazla maruz kalmadı ama bütün yaz boyunca da ortalamanın üzerinde sıcaklıklarla geçti. Neredeyse Türkiye'nin her tarafı, Erzincan'da bile 34-35 dereceye veren sıcaklıklar meydana geldi.
"PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR SICAKLAR DEVAM EDECEK"
Baktığımız zaman Perşembe günü son diyelim, önümüzdeki 3 gün bu sıcaklıklar devam ediyor. Yine İstanbul 32-33 derece hatta öğle saatlerinde 34 dereceye kadar çıkabilir İstanbul'da. Sıcaklık yüksek, hissettiğimiz sıcaklık daha da yüksek. Çünkü nem fazla İstanbul'da. Nem öğle saatlerinde en düşük olması gerekirken, nereden baksan yüzde 50-60'lık nem var. Bu da 32-33 derecelik hava sıcaklığının 38-39 derece hissedilmesine neden oluyor. O nedenden dolayı kendimizi rahat hissetmiyoruz.
3 günde bu sıcaklıklar devam edecek. Ama cuma gününden itibaren sıcaklıklar kuzey iç ve doğu bölgelerde 7 dereceye kadar düşüşler meydana getirecek. İstanbul'da düşünürsek hafta sonu 28 dereceye falan düşecek.
"4-5 GÜN YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK"
Boş yere sıcaklık düşmez, Yanında yağış da getiriyor tabii ki... Türkiye perşembe akşamından itibaren cuma, cumartesi, pazar, pazartesiyi de içine katalım, önümüzdeki hafta sonunu takip eden iki günü de hesaba katarsak demek ki 4-5 gün yağışlı bir havanın etkisi altına girecek.
YAĞIŞ NERELERDE ETKİLİ OLACAK?
Bu yağışlar nerede olacak? Ege ve Batı Akdeniz hariç, Türkiye'nin her yerinde yağış olacak. İstanbul da bundan nasibini alacak. İstanbul cuma ve cumartesi günü yağış alacak. Pazar günü İstanbul'dan doğuya doğru kayıyor. Yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde.
"TEHLİKELİ OLABİLİR"
Her zaman söyleriz, böyle aşırı sıcaklardan sonra gelen bir yağışın tehlikeli olabileceğini. Bu da onlardan bir tanesi olabilir. Yağış olan yerlerde dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yer yüzü çok sıcaktı üzerine bir soğuk hava geliyor yukarı seviyelerde. Dolayısıyla dere kenarlarından aman diyoruz uzak duralım. Meteoroloji'nin uyarılarını dinleyelim. Köprü üstlerinde fazla durmayalım. Yıldırım çarpma ihtimali de var, yıldırıma da dikkat edelim. Ağaç altlarında durmayalım.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yurdun güneybatı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 20°C, 33°CParçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 21°C, 35°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 30°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 35°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 25°C, 40°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR 23°C, 35°CAz bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 37°CAz bulutlu ve açık
UŞAK 18°C, 34°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 35°CAz bulutlu ve açık
BURDUR 21°C, 37°CParçalı ve az bulutlu
HATAY 26°C, 33°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, Ankara'nın kuzeybatı çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeybatı çevreleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 19°C, 35°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğu çevreleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı
KONYA 21°C, 33°CParçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 15°C, 30°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 33°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE 20°C, 34°CParçalı ve az bulutlu
SİNOP 20°C, 30°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 27°CParçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğu kesimleri ve iç kesimlerinin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 34°CParçalı bulutlu
RİZE 22°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 29°CParçalı bulutlu
TRABZON 23°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 13°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 15°C, 30°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 20°C, 38°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 36°CAz bulutlu ve açık
MARDİN 25°C, 34°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 39°CAz bulutlu ve açık