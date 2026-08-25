Sıcaklıklar düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Meteoroloji tarih verdi, Prof. Dr. Orhan Şen uyardı

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki hafta hatta bu hafta sonu da dahil olmak üzere havada bir hareketlilik var. Bu hareketlilik hem yağış açısından hem sıcaklık açısından birtakım değişiklikler yapacak Türkiye üzerinde. Türkiye bu yaz o sıcak hava dalgalarına OMEGA Blokajı'ndan dolayı çok fazla maruz kalmadı ama bütün yaz boyunca da ortalamanın üzerinde sıcaklıklarla geçti. Neredeyse Türkiye'nin her tarafı, Erzincan'da bile 34-35 dereceye veren sıcaklıklar meydana geldi.