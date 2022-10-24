Fırsatçılar İstanbulkartı turiste iki katına satıyor

Fındıklı tramvay durağında biletmatik önünde bekleyen fırsatçıları görüntüledi. Makineden İstanbulkart almaya çalışırken zorlanan turistlere yardım teklif ederek yaklaşan bu kişiler, daha önce aldıkları kontör yüklenmemiş İstanbulkartı satıyor. Fırsatçılar biletmatiklerden 50 liraya aldıkları kartı, 100 liradan satın alan turiste dolum işlemleri sırasında da yardımcı oluyor.