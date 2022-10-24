GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemFırsatçılar İstanbulkartı turiste iki katına satıyor
HaberlerGündem Haberleri Fırsatçılar İstanbulkartı turiste iki katına satıyor
ABONE OL

Fırsatçılar İstanbulkartı turiste iki katına satıyor

 Beyoğlu'nda İstanbulkart biletmatiklerinin yanında bekleyen fırsatçıların, makineden kart alamayan turistlere yüksek fiyattan satış yaptığı ortaya çıktı. Turistlere, yardımcı olmak bahanesiyle yaklaşan satıcılar, daha önce aldıkları boş İstanbulkartı iki katı fiyatına sattığı öğrenildi.

24.10.2022 - 10:35 | | Murat DELİKLİTAŞ-Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL, (DHA) -
Fırsatçılar İstanbulkartı turiste iki katına satıyor

Fındıklı tramvay durağında biletmatik önünde bekleyen fırsatçıları görüntüledi. Makineden İstanbulkart almaya çalışırken zorlanan turistlere yardım teklif ederek yaklaşan bu kişiler, daha önce aldıkları kontör yüklenmemiş İstanbulkartı satıyor. Fırsatçılar biletmatiklerden 50 liraya aldıkları kartı, 100 liradan satın alan turiste dolum işlemleri sırasında da yardımcı oluyor.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Akar, Ukrayna ve İngiltereli mevkidaşları ile görüştü

Bakan Akar, Ukrayna ve İngiltereli mevkidaşları ile görüştü

Karaismailoğlu: Çam ve Sakura metrosunda sona geldi

Karaismailoğlu: Çam ve Sakura metrosunda sona geldi

Tezgahlarda yerini aldı! Kilosu 60 lira

Tezgahlarda yerini aldı! Kilosu 60 lira