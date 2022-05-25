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GündemFırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı operasyon bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

25.05.2022 - 17:36 |
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor, sürdürecek" ifadelerine yer verildi. 

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarında 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi


 

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