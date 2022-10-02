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GündemFırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir polisi şehit eden PKK/YPG’li teröristlere karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi.

02.10.2022 - 14:56 |
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

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