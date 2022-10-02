Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir kahraman polisimizi şehit eden PKK/YPG’li teröristlere derhâl karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı ve sabır dileriz.#MSB pic.twitter.com/iBbCc8zMOu