4 Mayıs Star Wars günü nedir, Star Wars günü ne demek? Dünya Star Wars Günü ne zaman ve neden kutlanıyor?
Galaksi maceralarının ve ışın kılıçlarının ışıltısının kutlandığı, hayranların Star Wars evrenine olan sevgisini gösterdiği özel bir gün olan "Star Wars Günü", dünya genelinde 4 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Peki, 4 Mayıs Star Wars günü nedir, Star Wars günü ne demek? Dünya Star Wars Günü ne zaman ve neden kutlanıyor?
Star Wars Günü, dünya çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sinema salonları özel film gösterimleri düzenlerken, hayranlar sokaklarda kostümleriyle dolaşıp çeşitli etkinliklere katılıyorlar. Ayrıca, milyonlarca kişi sosyal medyada Star Wars ile ilgili paylaşımlar yapıyor ve bu efsanevi seriyi kutluyor. Söz konusu paylaşımların ardından Star Wars Günü ne demek, 4 Mayıs Star Wars günü nedir? Dünya Star Wars Günü ne zaman ve neden kutlanıyor? Sorularına yanıt aranıyor.
STAR WARS GÜNÜ NEDİR?
Star Wars Günü, "May the Fourth Be With You" ifadesinden türetilmiştir. Bu ifade de "May the Force Be With You" (Güç Seninle Olsun) ifadesine bir göndermedir. Bu popüler ifade, Star Wars hayranları arasında bir espri ve kutlama sloganı olarak doğdu. 1979'da Birleşik Krallık'ta yayımlanan bir gazete ilanında kullanılan bu ifade, hızla Star Wars hayranlarının arasında popüler hale geldi ve zamanla 4 Mayıs'ı Star Wars Günü olarak belirledi.
Filmin klasik "May the Force Be With You" (Güç seninle olsun) cümlesindeki 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuşunun benzerliği ve orjinal cümlede dilek ifade eden 'may'in aynı zamanda 'Mayıs' anlamına gelmesinden yola çıkılarak "May the fourth be with you" denilerek bir kelime esprisi yapılıyor.
Bu kelime esprisinin sebebiyle 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü olarak kutlanıyor.
STAR WARS İZLEME SIRASI
Çıkış yılına göre izleme sırası:
Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
Star Wars: Bölüm V – İmparator
Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü
Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı
Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi
Çıkış yılına göre ara filmlerle Star Wars izleme sırası:
Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
Star Wars: Bölüm V – İmparator
Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü
Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı
Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi
Hikayeye göre izleme sırası:
Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı
Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
Star Wars: Bölüm V – İmparator
Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü
Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi
Ara filmlerle hikayeye Göre izleme sırası:
Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
Star Wars: Bölüm V – İmparator
Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü
Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi
Hikâyeye göre diziler ve ara filmlerle izleme sırası:
Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
Klon Savaşları
Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı
The Bad Batch
Obi-Wan Kenobi
Andor
Asiler
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
Star Wars: Bölüm V – İmparator
Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü
The Mandalorian
The Book of Boba Fett
Star Wars Günü, dünya çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sinema salonları özel film gösterimleri düzenlerken, hayranlar sokaklarda kostümleriyle dolaşıp çeşitli etkinliklere katılıyorlar. Ayrıca, milyonlarca kişi sosyal medyada Star Wars ile ilgili paylaşımlar yapıyor ve bu efsanevi seriyi kutluyor. Söz konusu paylaşımların ardından Star Wars Günü ne demek, 4 Mayıs Star Wars günü nedir? Dünya Star Wars Günü ne zaman ve neden kutlanıyor? Sorularına yanıt aranıyor.
STAR WARS GÜNÜ NEDİR?
Star Wars Günü, "May the Fourth Be With You" ifadesinden türetilmiştir. Bu ifade de "May the Force Be With You" (Güç Seninle Olsun) ifadesine bir göndermedir. Bu popüler ifade, Star Wars hayranları arasında bir espri ve kutlama sloganı olarak doğdu. 1979'da Birleşik Krallık'ta yayımlanan bir gazete ilanında kullanılan bu ifade, hızla Star Wars hayranlarının arasında popüler hale geldi ve zamanla 4 Mayıs'ı Star Wars Günü olarak belirledi.
Filmin klasik "May the Force Be With You" (Güç seninle olsun) cümlesindeki 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuşunun benzerliği ve orjinal cümlede dilek ifade eden 'may'in aynı zamanda 'Mayıs' anlamına gelmesinden yola çıkılarak "May the fourth be with you" denilerek bir kelime esprisi yapılıyor.
Bu kelime esprisinin sebebiyle 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü olarak kutlanıyor.
STAR WARS İZLEME SIRASI
Çıkış yılına göre izleme sırası:
Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
Star Wars: Bölüm V – İmparator
Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü
Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı
Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi
Çıkış yılına göre ara filmlerle Star Wars izleme sırası:
Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
Star Wars: Bölüm V – İmparator
Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü
Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı
Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi
Hikayeye göre izleme sırası:
Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı
Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
Star Wars: Bölüm V – İmparator
Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü
Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi
Ara filmlerle hikayeye Göre izleme sırası:
Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
Star Wars: Bölüm V – İmparator
Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü
Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi
Hikâyeye göre diziler ve ara filmlerle izleme sırası:
Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
Klon Savaşları
Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı
The Bad Batch
Obi-Wan Kenobi
Andor
Asiler
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
Star Wars: Bölüm V – İmparator
Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü
The Mandalorian
The Book of Boba Fett
Resistance
Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi
Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi