4 Mayıs Star Wars günü nedir, Star Wars günü ne demek? Dünya Star Wars Günü ne zaman ve neden kutlanıyor?

Star Wars Günü, dünya çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sinema salonları özel film gösterimleri düzenlerken, hayranlar sokaklarda kostümleriyle dolaşıp çeşitli etkinliklere katılıyorlar. Ayrıca, milyonlarca kişi sosyal medyada Star Wars ile ilgili paylaşımlar yapıyor ve bu efsanevi seriyi kutluyor. Söz konusu paylaşımların ardından Star Wars Günü ne demek, 4 Mayıs Star Wars günü nedir? Dünya Star Wars Günü ne zaman ve neden kutlanıyor? Sorularına yanıt aranıyor.

STAR WARS GÜNÜ NEDİR?

Star Wars Günü, "May the Fourth Be With You" ifadesinden türetilmiştir. Bu ifade de "May the Force Be With You" (Güç Seninle Olsun) ifadesine bir göndermedir. Bu popüler ifade, Star Wars hayranları arasında bir espri ve kutlama sloganı olarak doğdu. 1979'da Birleşik Krallık'ta yayımlanan bir gazete ilanında kullanılan bu ifade, hızla Star Wars hayranlarının arasında popüler hale geldi ve zamanla 4 Mayıs'ı Star Wars Günü olarak belirledi.

Filmin klasik "May the Force Be With You" (Güç seninle olsun) cümlesindeki 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuşunun benzerliği ve orjinal cümlede dilek ifade eden 'may'in aynı zamanda 'Mayıs' anlamına gelmesinden yola çıkılarak "May the fourth be with you" denilerek bir kelime esprisi yapılıyor.

Haberin Devamı

Bu kelime esprisinin sebebiyle 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü olarak kutlanıyor.

STAR WARS İZLEME SIRASI

Çıkış yılına göre izleme sırası:

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi

Çıkış yılına göre ara filmlerle Star Wars izleme sırası:

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Haberin Devamı

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi



Hikayeye göre izleme sırası:

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi

Ara filmlerle hikayeye Göre izleme sırası:

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi

Hikâyeye göre diziler ve ara filmlerle izleme sırası:

Haberin Devamı

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Klon Savaşları

Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı

The Bad Batch

Obi-Wan Kenobi

Andor

Asiler

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü

The Mandalorian

The Book of Boba Fett

Star Wars Günü, dünya çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sinema salonları özel film gösterimleri düzenlerken, hayranlar sokaklarda kostümleriyle dolaşıp çeşitli etkinliklere katılıyorlar. Ayrıca, milyonlarca kişi sosyal medyada Star Wars ile ilgili paylaşımlar yapıyor ve bu efsanevi seriyi kutluyor. Söz konusu paylaşımların ardından Star Wars Günü ne demek, 4 Mayıs Star Wars günü nedir? Dünya Star Wars Günü ne zaman ve neden kutlanıyor? Sorularına yanıt aranıyor.

STAR WARS GÜNÜ NEDİR?

Star Wars Günü, "May the Fourth Be With You" ifadesinden türetilmiştir. Bu ifade de "May the Force Be With You" (Güç Seninle Olsun) ifadesine bir göndermedir. Bu popüler ifade, Star Wars hayranları arasında bir espri ve kutlama sloganı olarak doğdu. 1979'da Birleşik Krallık'ta yayımlanan bir gazete ilanında kullanılan bu ifade, hızla Star Wars hayranlarının arasında popüler hale geldi ve zamanla 4 Mayıs'ı Star Wars Günü olarak belirledi.

Haberin Devamı

Filmin klasik "May the Force Be With You" (Güç seninle olsun) cümlesindeki 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuşunun benzerliği ve orjinal cümlede dilek ifade eden 'may'in aynı zamanda 'Mayıs' anlamına gelmesinden yola çıkılarak "May the fourth be with you" denilerek bir kelime esprisi yapılıyor.

Bu kelime esprisinin sebebiyle 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü olarak kutlanıyor.

STAR WARS İZLEME SIRASI

Çıkış yılına göre izleme sırası:

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi

Çıkış yılına göre ara filmlerle Star Wars izleme sırası:

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi



Hikayeye göre izleme sırası:

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi

Ara filmlerle hikayeye Göre izleme sırası:

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi

Hikâyeye göre diziler ve ara filmlerle izleme sırası:

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Klon Savaşları

Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı

The Bad Batch

Obi-Wan Kenobi

Andor

Asiler

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü

The Mandalorian

The Book of Boba Fett

Resistance

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi