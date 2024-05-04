Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
04.05.2024 - 11:42 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.