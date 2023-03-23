Finlandiya'nın NATO'ya katılımı TBMM'de kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmenin ardından, "Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik" ifadelerine yer vermişti.

Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokol, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini imzaladı. Teklif, Meclis Dışişleri Komisyonu'na havale edilmişti.

Finlandiya'nın NATO’ya üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu’nda da kabul edildi.