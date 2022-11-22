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Feribot seferlerine fırtına engeli

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle, Bodrum-Datça arası feribot seferleri iptal edildi.

22.11.2022 - 15:46 | | DHA
Feribot seferlerine fırtına engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden, Güney Ege'de ise öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 (50-75 kilometre) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Ege Denizi'nde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "23 Kasım tarihinde saat 09.00 gerçekleştirilecek Bodrum- Datça ve saat 16.00'da yapılacak olan Datça- Bodrum feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

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