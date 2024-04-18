Evin üzerine istinat duvarı çöktü! Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

Mardin’in Artuklu ilçesinin Yenişehir Mahallesi’nde olay meydana geldi. Stadyum Caddesi’ndeki istinat duvarı, kot farkından dolayı aşağıda kalan bitişiğindeki 2 katlı müstakil evin üzerine çöktüğü anlar kameralara yansıdı.

YAPI DENETİMİ YAPILACAK

Evin duvar ve dam kısımlarında hasar oluşurken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ve çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verdi. Evdeki risk durumunun, yapı denetim ekiplerinin çalışmalarının ardından belirleneceği belirtildi.