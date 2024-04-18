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Hızlı tren hattı'ndan demir korkulukları çaldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi

Osmaniye'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) hızlı tren hattı inşaatındaki demir korkuluklar balyoz ve demir kesme makası kullanılarak çalındığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi.

18.04.2024 - 16:30 | | DHA
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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Yeşilyurt Mahallesi 13513 Sokak'ta bulunan TCDD hızlı tren hattı inşaatındaki demir korkuluklar balyoz ve demir kesme makası kullanılarak çalındı. Olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheli Cemal K., Hüseyin K., Sergen G., Ahmet D. ve Mert K. kısa sürede yakalandı.

YÜZ KLİO DEMİR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada 8 parça halinde yaklaşık 100 kilo demir korkuluk 1 balyoz ve 1 demir kesme makası ele geçirildi. Soruşturma sürerken, şüphelilerin inşaat hattındaki demir korkulukları balyozla betonu kırarak çalmaya çalıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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