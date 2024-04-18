Define kazısında jeneratör gazından zehirlendiler!

Bursa’nın İznik ilçesinde mağarada define kazısı sırasında jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden, Tevfik Özdemir (68), oTevfik Özdemir (42) ve İbrahim Ergün’ün (38), en son dün akşam saat 20.00 sıralarında Gürmüzlü Mahallesi’ndeki kahvede çay içip, sohbet ederken görüldükleri ortaya çıktı.

Hava karardıktan sonra, gecenin ilerleyen saatlerinde mağaraya giderek kaçak kazı yaptıkları değerlendirilen 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

CESETLERİ EĞİTİMLİ KÖPEKLER BULDU

Öte yandan arama-kurtarma operasyonunu İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur bizzat yönetirken, mağaradaki 2 kişinin cansız bedenlerine, jandarmanın iz-takip köpeği ‘Meftun’ ile arama-kurtarma köpeği ‘Damga’ ile ulaşıldı. Cenazeler Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından mağaradan çıkarıldı. Girişteki cansız bedenin Tevfik Özdemir’e, mağaranın içinde bulunan cenazelerin ise Okan Özdemir ile İbrahim Ergün’e ait olduğu belirlendi.

Tevfik Özdemir ile oğlu Okan Özdemir’in Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, İbrahim Ergün’ün İznik’te toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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