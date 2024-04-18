Taksisine aldığı yolcu tarafından öldürüldü! Son yolculuğuna uğurlandı

Sarıyer'de taksisine binen İranlı Y.B.G tarafından gasbedildikten sonra bıçaklanarak öldürülen taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek Beyoğlu Yenişehir Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yaşar Yanıkyürek'in eşi Reyhan Yanıkyürek, oğulları Serhat Yanıkyürek, Selahattin Yanıkyürek, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, akrabaları ve sevenleri katıldı.

Yaşar Yanıkyürek'in oğulları serhat ve Selahattin Yanıkyürek bir an olsun tabutun başından ayrılmazken sinir krizi geçiren eşi Reyhan Yanıkyürek akrabaları tarafından sakinleştirildi. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Yaşar Yanıkyürek'in tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Kalabalıktan güçlükle çıkan cenaze aracı Yaşar Yanıkyürek'i defnedilmek üzere Feriköy Mezarlığı'na götürdü. Cenaze aracıyla birlikte taksi şoförleri de araçlarıyla konvoy halinde mezarlığa gitti.

“HİÇBİRİMİZİN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Cenaze törenine katılan ve emekli olunca taksisini Yanıkyürek'e devrettiğini söyleyen Murat Yavuz "Taksicilere artık kabin yapılması şart. Emekli olunca 2 ay önce arabayı Yaşar arkadaşıma devrettim. 15 yıl o arabada çalıştıktan sonra emekli oldum. Ben taksiciliği bırakıyorum. Yaşar arkadaşıma gel benim arabada çalış dedi. Şimdi kendimi suçlu hissediyorum. Onu arabaya ben koyduğum için vicdan azabı çekmeye başladım. Hiçbirimizin can güvenli yok. Lütfen artık kabin yaptırın" dedi.

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“YETKİLİLERDEN KABİNLİ ARAÇ İSTİYORUZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Camiamızın başı sağ olsun. Sarıyer'de yabancı uyruklu bir yolcu tarafından emekçi şoför Yaşar abimiz bir saldırıya uğradı. Bıçaklama sonucu vefat etti. Bu suikastı gerçekleştiren yabancı yolcu tutuklandı. Şu anda adli işlemleri devam ediyor. Biz de takip ediyoruz. Konu yolcunun, caninin ifadesine göre, taksimetre ücretiyle alakalı olduğunu söylüyor.

Emniyete verdiği ifadede 'ücret karşılığında ben suçu işledim' diyor. Ümit ediyoruz ki bundan sonra böyle olaylarla bir daha karşılaşmayalım. Biz bütün yetkililerimizden, bütün bakanlıklardan, İBB'den bu hadiselerin bir daha yaşanmaması için can güvenliğimizin sağlanması için kabinli araçların bizim tarafımıza ekonomik koşullarda kolaylıklar sağlanarak temin edilmesi. Biz de bu konuda güvenliğimizi sağlamak istiyoruz. Araçta kamera var. Ses ve görüntü kayıtlarına emniyet ulaşacak. Detaylı bilgi çıktığı zaman konuyu kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

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