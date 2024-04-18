TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu toplandı!

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yaptı.

ÇALIŞMALARIN DEVAM EDECEĞİNİ VURGULADI

Komisyon, geçici başkan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman başkanlığında toplandı. İlk toplantıda siyasi partilerin ortak önerisiyle başkanlık divanı belirlendi. Komisyon Başkanlığı görevine AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu seçildi.

Karar sonrasında açıklamalarda bulunan Uslu, "Kazadan hemen sonra ilgili bakanlarımız, kurumlarımız, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma arama-kurtarma, madencilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 1700 kişilik bir personel arama-kurtarma çalışmalarını başlattı. Heyelan tehlikesinin olduğu dönemde, kısa bir süre buna ara verildi ama arama çalışmalarının halen devam ettiğini biliyoruz ve takip ediyoruz" dedi.

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İKİNCİ TOPLANTI 24 NİSAN'DA

Tüm siyasi partilerin ortak kararıyla komisyonun kurulduğunu kaydeden Uslu, maden kazasının tüm boyutlarıyla araştırılacağını belirterek, "Bundan sonra kazaların olmaması, bu kazadaki sorumluların cezalandırılması, ihmallerin ortaya çıkması için güzel bir rapor düzenleyip, o raporun da sonraki süreçte takipçisi olacağız" diye konuştu. Komisyonun bir sonraki toplantısını 24 Nisan Çarşamba günü yapacağı belirtildi.