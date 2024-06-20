Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ikinci duruşması başladı!
Kemerburgaz’daki kazada Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan ve olaydan hemen sonra annesi Eylem Tok’la yurtdışına kaçan Timur Cihantimur (17) bugün ABD’de 2’nci kez hâkim karşısına çıkacak. CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, duruşmadan önce Aci ailesi ile bir araya geldi. Baba Özer Aci "Bu dava başlangıç, basamağın biri. Dikkat ederseniz çocuk 3 gün hapishanede kaldı, ıslahevinden memnun olmadığını dile getirdi. Ben sesleniyorum bu daha başlangıç. Bunu babanın arabasını alıp 170 süratle orman yolunda giderken düşünecektin" dedi.
20.06.2024 - 14:10 |