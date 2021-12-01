Olay, 25 AÄŸustos 2019'da, Kocasinan ilÃ§esinde meydana geldi. Suriye uyruklu eÅŸi A.E.H. ve 2 Ã§ocuÄŸu ile birlikte yaÅŸayan Zekeriye E., sabah evden ayrÄ±ldÄ±. Eve erken dÃ¶nen Zekeriye E., eÅŸinin kapÄ±yÄ± geÃ§ aÃ§masÄ± ve Ã¼zerinde sadece iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± ile aÄŸÄ±r parfÃ¼m kokusu olmasÄ±ndan ÅŸÃ¼phelendi.

Evi arayan Zekeriye E., yatak odasÄ±ndaki kÄ±yafet dolabÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nda arkadaÅŸÄ± Suriye uyruklu Waaled Alsalmo ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Alsalmo, yanÄ±ndaki bÄ±Ã§aÄŸÄ± Ã§Ä±karÄ±p, Zekeriye E.'yi bÄ±Ã§akladÄ±. 6 bÄ±Ã§ak darbesiyle yaralanan Zekeriye E., hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Alsalmo ile A.E.H. ise kaÃ§tÄ±. Daha sonra yakalanan ikiliden Alsalmo, sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

"Ã‡OK PÄ°ÅžMANIM"

KayseriÂ 3â€™Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s' ve 'konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal' suÃ§larÄ±ndanÂ yargÄ±lanan Waaled Alsalmo, geÃ§en yÄ±l 18 Åžubat'ta gÃ¶rÃ¼len karar duruÅŸmasÄ±nda, hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. TercÃ¼man eÅŸliÄŸinde savunma yapan sanÄ±k Alsalmo, "Ã‡ok piÅŸmanÄ±m. Babam ve 2 kardeÅŸim Suriyeâ€™de bomba saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Ã¶ldÃ¼. Annem ve kardeÅŸlerimle TÃ¼rkiyeâ€™ye geldik. Aileme ben bakÄ±yorum. Annem hasta. Adaletinize sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yorum"Â dedi.

"SANKÄ° BÄ°RÄ° EVE GELMÄ°Åž GÄ°BÄ°YDÄ°"

Zekeriye E. iseÂ ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu belirterek, "AlÄ±ÅŸveriÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±m. Bisikletle eve uÄŸradÄ±m. Zile bastÄ±m. KapÄ±yÄ± eÅŸim A.E.H. aÃ§tÄ±. Ä°Ã§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± vardÄ±. Sanki biri eve gelmiÅŸ gibiydi. ÅžÃ¼phelendim. â€˜Neden bu haldesinâ€™ dedim. Banyo yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Sanki bir an Ã¶nce evden gitmemi istiyor gibi davranÄ±yordu. Evi aramaya baÅŸladÄ±m. Yatak odasÄ±ndaki dolabÄ± aÃ§Ä±nca bÄ±Ã§aklandÄ±m. ÅžikayetÃ§iyim"Â diyeÂ konuÅŸtu.

Mahkeme heyeti, sanÄ±k Waaled Alsalmo'ya 'kasten adam Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s'Â suÃ§undan 10 yÄ±l, 'konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal'Â suÃ§undan da 5 ay olmak Ã¼zere 10 yÄ±l 5 ay hapis cezasÄ± vererek, tutukluluk halinin devamÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.Â

YARGITAYDAN ONAMAÂ

SanÄ±k avukatÄ±,Â yerel mahkeme ve Kayseri BÃ¶lge Adliye Mahkemesi'nin verdiÄŸi karara itiraz edip, dosyayÄ± YargÄ±tay'a taÅŸÄ±dÄ±. DosyanÄ±n geldiÄŸi 1'inci Ceza Dairesi, yapÄ±lan itirazÄ± karara baÄŸladÄ±. Ceza dairesi, sanÄ±ÄŸÄ±n mahkemeye dilekÃ§e vererek temyiz baÅŸvurusundan vazgeÃ§tiÄŸi gerekÃ§esiyle sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n temyiz baÅŸvurusununÂ esastan reddine karar verip, davayÄ± onadÄ±.