GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Erdoğan duyurdu! 30 Ekim'de okullar tatil
ABONE OL

Erdoğan duyurdu! 30 Ekim'de okullar tatil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu.

29.10.2023 - 22:09 |
Erdoğan duyurdu! 30 Ekim'de okullar tatil

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

Erdoğan duyurdu! 30 Ekim'de okullar tatil

Erdoğan duyurdu! 30 Ekim'de okullar tatil

100. yıl coşkuyla kutlandı! Boğaz'da görsel şölen

100. yıl coşkuyla kutlandı! Boğaz'da görsel şölen

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl mesajı: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne kimse geçemeyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl mesajı: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne kimse geçemeyecektir