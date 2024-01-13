Emine Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.
13.01.2024 - 13:50 |
İşte Emine Erdoğan'ın paylaştığı mesaj...
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum.
Kederli ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum.
Milletimizin başı sağ olsun.