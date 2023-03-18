Emine Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ilişkin bir mesaj paylaştı.
18.03.2023 - 13:14 |
Emine Erdoğan mesajında "108 yıl önce işgal ruhuna karşı vatan sevgisi, cesaret ve azim galip geldi. İnancı ve istikbali uğruna ölümü göze alan Türk milleti, tarihin akışını değiştirdi. Şanlı Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.