Bilirkişi raporu ortaya çıktı! İzmir'deki elektrik faciasında hem Gdz Elektrik hem de belediye kusurlu bulundu

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

İZSU GENEL MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüphelinini gözaltına alındığı belirtildi.

İZMİR'DE AKIMA KAPILAN 2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN İHMALLER BİLİRKİŞİ RAPORUNA YANSIDI

Öte yandan iki kişinin hayatını kaybettiği olayda, bilirkişi heyeti raporu da açıklandı. Bilirkişi incelemesine ilişkin teknik detayların yer aldığı raporda, olay yerini kapsayan Gdz Elektrik'e ait alçak gerilim devrelerinin yalıtım dirençlerinin ölçüldüğü, F ve M besleme devrelerinin birer faz kablosundaki kaçakların yaşanılan olayın açık nedeni olabileceği belirtildi.

Kazı çalışması sonucu M besleme devresine ait tek damarlı kablolardan birisinin yağmur tahliye mazgal kapağı altında sıkışmış ve yalıtımının zedelenmiş durumda olduğunun görüldüğü, F besleme devresine ait arızalı faz iletkenine ise olay yerinde rastlanmadığı kaydedildi.

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