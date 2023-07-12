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Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı’nın eşi Birgitta Ed ile görüştü

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı’nın eşi Birgitta Ed ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, Birgitta Ed ile görüşmesine ilişkin, 'Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum.' açıklamasında bulundu.

12.07.2023 - 11:39 |
Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı’nın eşi Birgitta Ed ile görüştü

Emine Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

NATO Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Vilnius’ta İsveç Başbakanı’nın eşi Birgitta Ed ile bir araya geldik.

Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek, kültürel iş birliğinin artırılması yönünde görüş paylaşımında bulunduk.

Sayın Ed’e İsveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim.

Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum.

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