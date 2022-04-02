Ekmeği sirkeyi alan oraya koştu! Yurt dışından gelen bile var...

Ramazan ayına başladı. Oruç Baba Türbesi'nde ilk orucu açmak isteyenler, sabah saatlerinden itibaren türbenin yolunu tuttu. Ellerinde sirke, ekmek, tespihleriyle gelenler ilk iftarı türbe etrafında beklemeye başladı. Gelenler dua etti, Kuran-ı Kerim okudu. Yanlarında getirdikleri sirkeleri de dilek tutarak birbirlerine dağıttı. Getirdiği şişelerin içindeki sirkeyi bitirenler ise gelenlerden sirke toplamaya başladı. Oruç Baba Türbesi'nde ilk iftarı açmak isteyenler, İstanbul'un ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ilk oruçlarını açmak için Oruç Baba Türbesi'ne geldiklerini dile getirdi.









"ALANYA'DAN GELDİM, İFTARA KADAR BURADAYIM, EKMEĞE SİRKE DÖKÜP ORUCUMU AÇACAĞIM"

Jale Özen, "Alanya'dan geldim. 09.30'dan beri bekliyorum. Tespih çektim, dua edeceğim. Ezan okununca ekmeğime sirke döküp orucumu açacağım. İftar saatine kadar buradayım. Orucumu açıp öyle evime gideceğim. İstanbul'da türbe türbe dolanıp 1 hafta sonra evime döneceğim" dedi.

"TOPLADIĞIMIZ SİRKEYİ EVE GÖTÜRÜP YEMEK VE SALATALARDA KULLANACAĞIZ"

Nercivan Kazan "Oruç Baba orucunu, ekmek ve sirkeyle açarmış. O yüzden buradakiler sirkeyi dağıtıyorlar topluyorlar. Çocuğu olmayan beşik yapıyor, ip bağlıyor. Ben sadece dua edip gidiyorum" diye konuştu.

Özgül Durmuş "Okuduğumuz sirkeleri dağıttık. Şimdi topluyoruz. Ben dağıttım bitirdim. Bunlar da aldıklarım. Şimdiye kadar 3 kişiden aldım. İftara kadar bitiririz toplama işini. Sirkeyi evimize götürüp salatalarda yemeklerde kullanacağız" diye konuştu.

"ASYA YAKASI'NDAN GELDİM, BELKİ BURADA SABAHLARIM"

Nuray Eriklik "Ankara'ya misafir olarak gitmiştim. Buraya gelmek için misafirliğimi erteledim. Ben Asya Yakası'ndan geliyorum. Belki burada sabahlarım. Burada iftarımı açacağım, namazımı kılıp öyle hareket edeceğim" dedi.