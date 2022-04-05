Adet olunca oruç bozulur mu? Oruçluyken gün içinde ya da iftara yakın regli olunca oruç bozulur mu? İşte Diyanet’in açıklaması!

İslam dininde bir kadının adet gördüğü veya doğum sonrası kanaması olduğu yani lohusa olduğu günlerde bir dizi uygulamalardan muaf tutuluyor. Tutulamayan oruçlar da sonradan kaza edilebiliyor. Peki, Adet olunca oruç bozulur mu?

ADET OLUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

“Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır?” sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği cevap şu şekilde:

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

GÜN İÇİNDE YA DA İFTARA YAKIN REGLİ OLUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.