°
Şehir seçiniz
    BİST2.3371.12EURO16.150.24USD14.720.34ALTIN911.14-0.16
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    RamazanAdet olunca oruç bozulur mu? Oruçluyken gün içinde ya da iftara yakın regli olunca oruç bozulur mu? İşte Diyanet’in açıklaması!
    HaberlerRamazan Haberleri Adet olunca oruç bozulur mu? Oruçluyken gün içinde ya da iftara yakın regli olunca oruç bozulur mu? İşte Diyanet’in açıklaması!
    ABONE OL

    Adet olunca oruç bozulur mu? Oruçluyken gün içinde ya da iftara yakın regli olunca oruç bozulur mu? İşte Diyanet’in açıklaması!

    Adet dönemi, bir kadını, Ramazan ayında olsun ya da olmasın namazlar da dahil olmak üzere, bir dizi dini görevlerden geçici olarak muaf tutar. Kuran'da regl yani adet gören kadının bir dizi dini uygulama olmak üzere İslam'ın en kutsal ayı Ramazan’da da oruç tutma ve namaz kılmamayı izin veren açık ayetler bulunuyor. Peki, Adet olunca oruç bozulur mu? Niyet ettikten sonra adet olmak orucu bozar mı, Oruçluyken gün içinde ya da iftara yakın regli olunca oruç bozulur mu? Adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı? İşte Diyanet’in açıklaması!

    05.04.2022 - 14:30 |
    Adet olunca oruç bozulur mu? Oruçluyken gün içinde ya da iftara yakın regli olunca oruç bozulur mu? İşte Diyanet’in açıklaması!

    İslam dininde bir kadının adet gördüğü veya doğum sonrası kanaması olduğu yani lohusa olduğu günlerde bir dizi uygulamalardan muaf tutuluyor. Tutulamayan oruçlar da sonradan kaza edilebiliyor. Peki, Adet olunca oruç bozulur mu? 

    ADET OLUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

    “Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır?” sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği cevap şu şekilde:

    Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

    GÜN İÇİNDE YA DA İFTARA YAKIN REGLİ OLUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

    Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

    Cinsel ilişki orucu bozar mı? Ramazan ayında cinsel ilişki nasıl olmalı?
    İlgili Haber
    Cinsel ilişki orucu bozar mı? Ramazan ayında cinsel ilişki nasıl olmalı?
    İmsakiye Sayfası
    BUGÜN ORUÇ SAAT KAÇTA AÇILACAK? İFTAR SAAT KAÇTA? İL İL İFTAR VAKİTLERİ
    İmsakiye Sayfası

     

    GÜNCEL HABERLER

    İBB Başkanı İmamoğlu cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

    İBB Başkanı İmamoğlu cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

    İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki soruşturmayla ilgili açıklama

    İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki soruşturmayla ilgili açıklama

    Sıfır ve ikinci el araba fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih belli oldu, son iki ay...

    Sıfır ve ikinci el araba fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih belli oldu, son iki ay...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki soruşturmayla ilgili açıklama

    İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki soruşturmayla ilgili açıklama

    Sıradaki Haber
    Sıfır ve ikinci el araba fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih belli oldu, son iki ay...

    Sıfır ve ikinci el araba fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih belli oldu, son iki ay...

    Sıradaki Haber
    Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? MEB ek ders ile ilgili sorulara açıklık getirdi!

    Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? MEB ek ders ile ilgili sorulara açıklık getirdi!

    Sıradaki Haber
    Zelenskiy duyurdu! Türkiye sivillerin savaş bölgesinden tahliyesi için devrede

    Zelenskiy duyurdu! Türkiye sivillerin savaş bölgesinden tahliyesi için devrede

    Sıradaki Haber