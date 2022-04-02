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    RamazanCinsel ilişki orucu bozar mı? Ramazan ayında cinsel ilişki nasıl olmalı?
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    Cinsel ilişki orucu bozar mı? Ramazan ayında cinsel ilişki nasıl olmalı?

    Ramazan orucu, şafaktan gün batımına kadar yemeyi, içmeyi ve cinsel ilişkiyi kesmeyi gerektiren bir ibadettir. Ramazan boyunca oruç, arzuları ehlileştirir. Yeme, içme ve cinsel ilişkiye girmeme konusundaki irade gücünün sürekli olarak uygulanmasını gerektirir. Bu nedenle, orucun temel manevi faydası, iradeyi kullanmak ve nefsi kontrol etmektir. Peki, Cinsel ilişki orucu bozar mı? Oruçlu iken sevişmek orucu bozar mı? Ramazan ayında cinsel ilişki nasıl olmalı? Ramazan ayında cinsel ilişki günah mı? İftardan sonra cinsel ilişkiye girilir mi? İşte detaylar…

    02.04.2022 - 11:31 |
    Cinsel ilişki orucu bozar mı? Ramazan ayında cinsel ilişki nasıl olmalı?

    Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar Ramazan ayına erişmenin sevincini yaşıyor. Ramazan ayında, 1 ay boyunca oruçlar tutulacak, dualar edilecek. Ramazan orucu, şafaktan gün batımına kadar yemeyi, içmeyi ve cinsel ilişkiyi kesmeyi gerektiren bir ibadetler bütünüdür. Bir ay boyunca, irade ve nefsi kontrol altında tutmak önemlidir. Ramazan ile birlikte pek çok kişi oruç ile ilgili soruları araştırıyor. Bunlarcan biri de Ramazan ayında cinsel ilişkini nasıl olması gerektiğidir. Manevi duygularının gelişmesi ve beslenmesini sağlayan oruç, İslam'da belirlenen kural ve kaidelere göre tutulur. Ramazan ayında oruçluyken yapılması ve yapılmaması gerekenler bulunuyor.  Peki, Cinsel ilişki orucu bozar mı? Oruçlu iken sevişmek orucu bozar mı? Ramazan ayında cinsel ilişki nasıl olmalı? Ramazan ayında cinsel ilişki günah mı? İftardan sonra cinsel ilişkiye girilir mi? İşte detaylar…

    CİNSEL İLİŞKİ ORUCU BOZAR MI? RAMAZANDA EŞLERİN İLİŞKİLERİNİN SINIRI NE OLMALI?

    Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

    RAMAZAN AYINDA CİNSEL İLİŞKİ NASIL OLMALI?

    Oruç, imsak (fecr-i sâdık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı.” (Bakara, 2/187).

    CÜNÜP İKEN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ MİDİR?

    Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372).

    ORUÇLUYKEN ELLE TATMİN OLAN KİMSENİN ORUCU BOZULUR MU?

    Oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevî arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar.

    Oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip ayrıca tövbe etmeleri de gerekir.

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