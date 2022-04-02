Ramazan ayı ile birlikte milyonlarca müslüman oruç ibadetine başladı. Uzun süren açlık saatleri ve sahur ile iftar arasındaki sürenin kısa olması pek çok kişi için beslenme sorunlarını da ortaya çıkarıyor. Orucu fırsat bilip sağlıklı beslenerek kilo vermek de mümkün. Peki, Oruç tutarken kilo verilir mi? Oruç zayıflatır mı? Kilo almamak için ne yemeli? İşte detaylar…

RAMAZAN’DA ORUÇ TUTARKEN NASIL KİLO VERİLİR?

DENGELİ BİR MENÜ İLE İFTAR YAPIN

Ramazan ayında vücudun metabolizması yavaşlar ve böylece vücudun enerji ihtiyacı otomatik olarak azalır.

Oruç açmaya gelince, onu tüm yıl boyunca yediğiniz normal bir akşam yemeği olarak düşünün. İftardan sonra hemen yemeğe yüklenmeyin, bunun yerine dinlenin, dua edin, birkaç dakika bekleyin ve ardından yemeye devam edin.

Bu size gerçekten ne kadar yiyeceğe ihtiyacınız olduğuna dair bir bakış açısı verecek ve kendinizi yemek anlamında tatmin etmeye başlarsanız, artık nerde duracağınızı ve o zamanının ne zaman olduğunu anlayacaksınız.

KIZARTILMIŞ YİYECEKLERDEN KAÇININ

Ramazanda alınan tüm kiloların altında yatan en büyük etken yağlı yiyeceklerdir. Yıllar boyunca, insanlar kızarmış yiyecekler yemekten kaçınırlar. Ancak yaş faktörünü göz önüne alın. Yaşa bağlı metabolizma yavaşladığında, o zaman kilo alımı meydana gelir. Kızarmış yiyecekler yüksek kalori içerir ve besin değeri düşüktür. Zaten Ramazan'a has olan kızarmış yiyeceklerden çok, sağlıklı seçenekler var. Sağlıklı seçeneklere yönelin.

SAHURU KAÇIRMAYIN

Ramazanda sahur kahvaltının yerini alır. Sahuru atlamak, gün boyu aç kalmaya ve iftar sırasında aşırı yemeye neden olacağından riskli bir seçenektir. Sahur yapmamak, uzun açlık saatlerine neden olacağından iftarda fazla tüketime neden olabilir. Bu yüzden uzmanlar oruç tutanların mutlaka sahurlarını yapmaları konusunda uyarıyor.

ŞEKERİ AZALTIN

Ramazanda kilo almanın bir diğer önemli nedeni de ay boyunca şekerli içecekler ve tatlılardan tüketilen şekerdir. Ramazanda kilo vermeyi hedefliyorsanız veya kilo almak istemiyorsanız, rafine şekerlerden uzak durmanız gerekiyor. Rafine şeker yerine meyveler, kuru meyveler ve bal gibi doğal şekerler açısından zengin yiyecekler yenilebilir. İyi bir kase meyve salatası sizi sadece tok tutmakla kalmayacak, aynı zamanda vücudunuza fayda sağlayacak ve kilo aldırmayacak lezzetli bir tatlı seçeneği olabilir.

TUZ ALIMINI SINIRLAYIN

Sodyum vücudu susuz bırakma eğilimindedir, bu nedenle en iyi seçenek, içinde çok fazla tuz içeren yiyecekleri yemekten kaçınmaktır. Tuzlu yiyecekler susatır ve ayrıca vücudun sıvıları sindirme ve emme yeteneğini de etkilerler.

30 DAKİKALIK BİR ANTRENMAN PLANLAYIN

Ramazan ayında insanlar yeni rutine uyum sağlamak için ilk günlerde zorlanabilir. İlk günler biraz bunaltıcı olabilir. Uyku eksikliği de zihin ve beden üzerinde bir etkiye sahip olma eğilimindedir.

Bu nedenle, vücudu aktif tutacak ve fazla yorulmasını veya tembelleşmesini önleyecek tempolu yürüyüş veya basit egzersiz gibi bir tür fiziksel aktivite yapmak çok önemlidir. Ramazan'da uyuşuk hissetmek ve fiziksel aktivite yapmamak için nedenler aramak kolaydır, ancak bu özellikle kilo verme hedefi olduğunda önemli hale gelir.

PORSİYONUNUZU KONTROL EDİN

Ramazanda porsiyon kontrolü çok önemlidir. Ayın özü, sabır ve nefsine hakim olmaktır, bu nedenle yemek konusunda bu iki faktöre de dikkat edilmelidir.

Sahur ile iftar arasında yemek yememek, oruç açarken fazla yemek yemek.

Ay sonunda tartıdaki sayıların artmamasını sağlamanın en iyi yolu porsiyon kontrolüdür. Küçük porsiyonlar yemek her zaman doğru adımdır.

SU TÜKETİN

Hidrasyon kilo vermede en önemli faktördür. Ramazan olsun ya da olmasın, dünyadaki tüm diyetisyenler, kilo verme sürecini kötüleştirmek için vücudu nemli tutmanın önemini vurguluyor.

İlk başta orucun uzunluğu göz önüne alındığında imkansız görünebilir, ancak doğru bir şekilde bölünürse kilo vermek için su içme kriterlerini karşılamak çok kolaydır. Ramazan boyunca günde 2 litre su içmek yeterlidir ve hem vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur hem de iştahınızı giderir. İki litre su neredeyse 8 bardağa eşittir. Alınan suyu ayrıştırmanın en kolay yolu iftarda 2 bardak içmektir. Orucun su ile açılması da tavsiye edilir, çünkü vücudun en çok ihtiyaç duyduğu zamandır ve yenen yiyeceklerin hemen ardından sindirilmesine yardımcı olur. İftar ve sahur arasında 4 bardak su içmeyi deneyin. İşin püf noktası saatte 1 bardak içmek. Kalan 2 bardak su ise sahurda tüketilmelidir. Gazlı ve kafeinli içecekler gibi ekstra içecekler gelen su olarak sayılmaz, bu nedenle oruç olmayan saatlerde ne tür sıvı içildiğine dikkat edilmelidir.