Mersin'de depo yangını: Alevler 4 katlı binayı sardı, mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı!

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Mersin’in Mut ilçesinde 4 katlı binanın altında bulunan halı ve mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Merdiven boşluğunu yoğun dumanın kaplaması nedeniyle binadan çıkamayan bazı kişiler, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.



Yangın, Güllük Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki halı ve mobilya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı.