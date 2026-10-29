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GündemMersin'de depo yangını: Alevler 4 katlı binayı sardı, mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı!
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Mersin'de depo yangını: Alevler 4 katlı binayı sardı, mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı!

29.10.2026 - 14:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mersin’in Mut ilçesinde 4 katlı bir binanın altındaki halı ve mobilya mağazasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin neden olduğu yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

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1Mersin'de depo yangını: Alevler 4 katlı binayı sardı, mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı!

Mersin’in Mut ilçesinde 4 katlı binanın altında bulunan halı ve mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Merdiven boşluğunu yoğun dumanın kaplaması nedeniyle binadan çıkamayan bazı kişiler, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, Güllük Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki halı ve mobilya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı.

2Mersin'de depo yangını: Alevler 4 katlı binayı sardı, mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı!

İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan merdiven boşluğunu saran duman nedeniyle dışarı çıkamayan kişileri binadan tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı. İş yerinin tamamen zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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