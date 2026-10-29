Hatay'da Cumhuriyet coşkusu! Büyük yıkımın yaşandığı cadde yeniden hayat buldu

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Cumhuriyet Bayramı'nı yeniden Hatay'da kutlamak gerçekten çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Rüzgar Alkan, "Atatürk Caddesi, çok berbat durumdaydı. Her yer yıkık, dökük, harabeydi ve toz içindeydi. Yollar çok kötüydü. Şimdi ise eskisine göre gerçekten çok daha güzel. En azından o toz bulutları ortadan kalktı ve şehir yeniden bir görünüme kavuştu. Çok güzel oldu. Cumhuriyet Bayramı'nı yeniden Hatay'da kutlamak gerçekten çok güzel bir duygu. Bu kadar kısa sürede toparlanacağını hiç beklemiyordum. İnsanlar 10 yıl kadar sürer diyorlardı ancak ben bu kadar hızlı ilerleme kaydedileceğini tahmin etmiyordum. Buradaki ortam da çok güzel. Gerçekten bayıldım. Uzun zamandır bu neşeyi ve mutluluğu yaşamıyordum. Çok güzel oldu, iyi ki gelmişim" ifadelerini kullandı.