Ramazan Hicri takvimin dokuzuncu ayıdır. Bu kutsal ayda dünyada milyonlarca müslüman oruç tutuyor ve ibadetlerini yerine getiriyor. Müslümanlar 1 ay boyunca, mütevazi bir yaşamın ve diğer insanlarla paylaşarak bağ kurmanın yollarını bulmaya, tefekkür, sabır ve nefis terbiyesi için çabalayacak. Bu kutsal ayda dualarla ibadetlerini yerine getirecek müslümanlar, oruç tutarak iradelerini de sağlamlaştıracak. Orucun ilk gününde, pek çok kişi akşam için hazırlıklarını yaparken, iftar vakitleri de merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir’de iftar saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati!

İLK İFTAR NEREDE AÇILACAK? EN UZUN ORUÇ NEREDE TUTULUYOR?

Türkiye, 2022 yılı Ramazan ayını ibadetlerle karşıladı. Ramazan ayının ilk gününde oruçlarını tutan milyonlarca müslüman Ramazan’ın ilk iftarı için geri sayıyor. Türkiye’de ilk iftar 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de yapılacak. Son iftar ise 19:46'da Edirne'de açılacak. Ramazanın birinci gününde Kırklareli ve Sinop'ta 14 saat 27 dakika ile en uzun, Hatay'da ise 14 saat 12 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR’DE İFTAR SAAT KAÇTA? İŞTE 2022 İFTAR VAKİTLERİ!

İstanbul'da ilk iftar 19:35'te, Ankara'da iftar 19:19'da, İzmir'de ise ilk iftar ise saat 19:41'de açılacak.

İL İL 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)

1 02.04.2022 05:12 19:36 20:58

2 03.04.2022 05:10 19:37 20:59

3 04.04.2022 05:08 19:38 21:01

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)

1 02.04.2022 05:25 19:42 21:00

2 03.04.2022 05:23 19:43 21:01

3 04.04.2022 05:21 19:44 21:02

ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)

1 02.04.2022 04:59 19:20 20:40*

2 03.04.2022 04:57 19:21 20:41

3 04.04.2022 04:55 19:22 20:43