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    Ramazanİstanbul’da ezan kaçta okunuyor? İftara ne kadar kaldı? Orucun ilk günü İstanbul’da ilçe ilçe iftar saati!
    HaberlerRamazan Haberleri İstanbul’da ezan kaçta okunuyor? İftara ne kadar kaldı? Orucun ilk günü İstanbul’da ilçe ilçe iftar saati!
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    İstanbul’da ezan kaçta okunuyor? İftara ne kadar kaldı? Orucun ilk günü İstanbul’da ilçe ilçe iftar saati!

    Müslümanların huzur, manevi şifa buldukları, iradelerini ve nefislerini terbiye ettikleri mübarek Ramazan ayının ilk günü geride kalmak üzere. Bu manevi iklimden en iyi şekilde faydalanmak için tüm müslümanlar oruçlarını tutuyor ve ibadetlerini gerçekleştiriyor. Ramazan ayının ilk orucunu açmak için hazırlıklar yapılırken iftar saatleri de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbul’da ezan kaçta okunuyor? İftara ne kadar kaldı? İstanbul’da iftar saat kaçta? İstanbul’da ilçe ilçe iftar saati!

    02.04.2022 - 13:28 |
    İstanbul’da ezan kaçta okunuyor? İftara ne kadar kaldı? Orucun ilk günü İstanbul’da ilçe ilçe iftar saati!

    Dünyanın dört bir yanındaki pek çok Müslüman Ramazan ayını karşılarken, ilk oruç da bugün tutuluyor. Fiziksel dayanıklılığının yanı sıra psikolojik gücü de sınayan oruç, Müslümanın arınmasının, iradeli olmasının ve nefsin terbiye edilmesinin de bir yolu. İlk oruç geride kalırken, iftar saati de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün İstanbul’da iftar saat kaçta? İstanbul’da ezan kaçta okunuyor? İftara ne kadar kaldı? İstanbul’da iftar saat kaçta? İstanbul’da ilçe ilçe iftar saati!

    İSTANBUL’DA İLK ORUÇ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

    İstanbul'da ilk oruç 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:36'da okunacak olan akşam ezanı ile birlikte ilk iftar yapılacak.

    İLÇE İLÇE İSTANBUL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

    GÜN GÜN İSTANBUL’DA 2022 İFTAR VAKİTLERİ!

    1. Gün - 2 Nisan 2022 Cumartesi

    İstanbul Sahur Vakti: 05:12

    İstanbul İftar Vakti: 19:36

    İstanbul Teravih Namazı Saati: 20:58

     

    2. Gün - 3 Nisan 2022 Pazar

    Sahur Saati (İmsak): 05:10

    İftar Vakti (Akşam): 19:37

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:59

     

    3. Gün - 4 Nisan 2022 Pazartesi

    Sahur Saati (İmsak): 05:08

    İftar Vakti (Akşam): 19:38

    Teravih Namazı (Yatsı): 21:01

     

    4. Gün - 5 Nisan 2022 Salı

    Sahur Saati (İmsak): 05:06

    İftar Vakti (Akşam): 19:39

    Teravih Namazı (Yatsı): 21:02

     

    5. Gün - 6 Nisan 2022 Çarşamba

    Sahur Saati (İmsak): 05:04

    İftar Vakti (Akşam): 19:40

    Teravih Namazı (Yatsı): 21:03

     

    6. Gün - 7 Nisan 2022 Perşembe

    Sahur Saati (İmsak): 05:02

    İftar Vakti (Akşam): 19:41

    Teravih Namazı (Yatsı): 21:05

     

    7. Gün - 8 Nisan 2022 Cuma

    Sahur Saati (İmsak): 05:00

    İftar Vakti (Akşam): 19:43

    Teravih Namazı (Yatsı): 21:06

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