Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan kişilerde bazı değişimler rastlanabilir. Oruç esnasında vücutta meydana gelen değişimler, bu uzun açlık süreci ile bağlantılıdır. Oruç tutan kişilerin sıklıkla karşılaştığı durumların başında da baş ağrısı geliyor. Ani bir değişimle normal beslenmenin dışına çıkmak ve gün boyu susuz kalmak bazı kişilerde vücudun tepki vermesinde neden olmaktadır. Bu tepkilerin başında daj baş ağrısı geliyor. Peki, Oruçluyken baş ağrısı neden olur? Ramazanda baş ağrısı nasıl geçer? İşte detaylar…

ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Oruç tutarken baş ağrısı oluşumuna zemin hazırlayabilecek birçok etken ortaya çıkabilir. Baş ağrısının oluşumunda tek başına da rol oynayabilen bu etkenler, oruç nedeniyle bir araya gelerek daha güçlü bir etki oluşturur ve Ramazan ayına has baş ağrılarını meydana getirir. Bular şu şekilde sıralanabilir:

AÇLIK

Ramazan ayında oruç tutan kişiler uzun açlık süreleri nedeniyle gün boyu aç kalır. Açlık da, baş ağrısı oluşumuna zemin hazırlar. Oruç, başta migren ve gerilim tipi baş ağrılarının oluşumunda etkili olur. Migren hastalığı bulunanlarda atakların oluşum ihtimalini güçlendiren açlık, uzun süreli olduğu durumlarda migren hastalığı bulunmayan kişilerde de gerilim tipinde migren benzeri ağrıların oluşumuna neden olur. Açlık kan şekeri regülasyonunun bozulmasına ve buna bağlı olarak gelişen hipoglisemi ile ilişkilendirilir. Baş ağrısı oluşma olasılığını azaltmak için oruç tutan kişilerin sahurda doğru şekilde beslenmeye özen göstermeleri gerekiyor.

SUSUZLUK

Baş ağrısının oluşumunda yetersiz su içmenin tek neden olarak rol oynadığına yönelik araştırmalar mevcuttur. Yani yetersiz su tüketimi, baş ağrısına neden olur. Ramazan ayı boyunca günün üçte ikisine yakın bir süreyi su içmeden geçiren kişiler, ihtiyaç duydukları sıvı miktarının tamamını iftar ile sahur arasında kalan süreçte tüketmelidir. Çoğu zaman iftarda bir anda aşırı miktarda yemek yemeye bağlı olarak oluşan tokluk ve şişkinlik hissi, yetersiz sıvı alımına neden olur. Bunun haricinde çay ve kahve tiryakileri iftar ile sahur arasında su içmek yerine çay ve kahve gibi besinleri tercih ederler. Bu besinler diüretik (idrar söktürücü) etkilerinden dolayı vücuttan kaybedilen suyun yerine konulmasında etkili olmayıp idrar ile daha fazla sıvı kaybına neden olurlar. Bu nedenle çay, kahve gibi kafein içerikli sıvılar günlük sıvı gereksinimine dahil edilmemeli, bunların haricinde günlük yaklaşık olarak 2-2,5 litre su tüketimine özen gösterilmelidir.

SİGARA BAĞIMLILIĞI

Sigara kullanan kişiler için Ramazan ayı, oldukça zorlu bir süreçtir. Özellikle günlük bir paket ve üzerinde sigara içen kişilerin oruç tutmakta oldukça zorlandığı, açlık ve susuzluktan daha çok sigarasızlıkla mücadele ettikleri görülür. Bunun sebebi sigara bağımlılığıdır. Sigaranın içerisinde bulunan nikotin, sigaranın bağımlılık yapmasında rol oynayan temel maddedir. Nikotine karşı bağımlılık geliştiren bir kişide sigaradan yoksun kalma durumunda sinirlilik hali, titreme, depresyon ve yazımızın da konusu olan baş ağrısı semptomları görülmeye başlar. Bu nedenle Ramazan ayında görülen baş ağrılarının sebeplerinden bir tanesi de sigara içen kişiler için sigara yoksunluğu olarak belirtilebilir.

UYKU DÜZENİ

Baş ağrısının nedenlerinden biri de yetersiz uyku ve uyku düzeninin bozulmasıdır. Ramazan ayında sahur nedeniyle bölünen uyku, sahurda tüketilen fazla miktardaki besinin neden olduğu şişkinlik nedeniyle hemen uyuyamama ve sabah işe giden kişilerde bu süreçte uykunun yetersiz kalması, baş ağrısı oluşumunda rol oynayabilir.

PSİKOLOJİK NEDENLER

Baş ağrısı gelişiminde rol oynayan nedenlerden bir diğeri ise psikolojik etkenlerdir. Ramazan ayı ve oruç, sabır gerektiren zorlu bir süreç olup bu ayda iftarı beklemekte zorlanan kişilerde psikolojik etkenlere bağlı olarak baş ağrısı ve sinirlilik hali görülme sıklığı oldukça yüksektir. Özellikle açlık ve susuzluğa zor dayanan kişilerde herhangi bir aktivite ile uğraşılmaksızın kapalı ortamda iftar saatinin beklenmesi, daralmaya ve buna bağlı olarak sinirlilik ve baş ağrısı gibi problemlerin oluşumuna zemin hazırlayabilir. Oruç tutan kişilerin zamanlarını geçirmeye yönelik olarak yapmaktan keyif aldıkları aktiviteler ve hobileri ile ilgilenmeleri, bu tarz sorunların yaşanmasını önleyebilir.

ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Ramazan ayında baş ağrısına neden olan açlık, sıvı kaybı ve psikolojik nedenlere yönelik birtakım önlemler almak ağrının ortaya çıkmasını engelleyebilir. Baş ağrısı hissettiğinizde karanlık ve sessiz bir yerde bir süre dinlenmeniz ağrının geçmesine yardımcı olabilir. Sahurda yeterli ve dengeli beslenmek, sıvı alımına dikkat etmek, oruç sürecinde sizi fizyolojik ve psikolojik olarak yoracak aktivitelerden uzak durmak gibi önlemler baş ağrılarınızla mücadele etmenize yardımcı olmuyor ve ağrılarınız dayanılmaz boyutlara ulaşıyor ise bunun altında yatan farklı bir neden olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır.