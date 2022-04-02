11 Ayın Sultanı Ramazan başladı. Milyonlar, Ramazan’ın ilk orucunu geride bırakırken, ilk iftar için de hazırlıklarına başladı. Ramazan’ın ilk iftar menüsü de Arda Türkmen’den geldi. İlk orucun açılacağı bu özel günde, güzel sofralar kurmak isteyenler için nefis iftar menüsleri Ramazan boyunca Arda’nın Ramazan Mutfağı’nda olacak. İşte 'İftara ne yapsam?' diyenlere nefis yemek tarifleri ve Arda Türkmen’den iftar yemeği menüsü…

SÜTLÜ MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Sütlü Mercimek Çorbası Malzemeleri

2 – 3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

Tuz

Karabiber

5 su bardağı su

½ su bardağı süt

Üzeri için Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam pul biber

1 tutam kuru nane

SÜTLÜ MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kırmızı mercimeği ve pirinci yıkayın. Tencerenizin içerisine zeytinyağını ekleyin ve ısıtın. İnce yemeklik doğradığınız soğanı ilave edip yumuşayana kadar pişirin. Sudan geçirdiğiniz kırmızı mercimeği ve pirinci tencerenizin içerisine alıp karıştırın. Tuz, karabiber ve suyunu ilave edip karıştırın. Tencerenizin kapağını kapatın ve kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 – 20 dakika pişirin. Çorbanız hazır olunca blenderle pürüzsüz olana kadar çekin. Sütü ekleyip hızlıca karıştırın ve tekrar ocağa alıp kısık ateşte 10 dakika ağzı açık şekilde kaynatın. Tavanızın içerisine zeytinyağını ilave edip ısıtın. Zeytinyağınızın içerisine pul biber ve kuru nane ilave edip karıştırın. Çorbanızın içerisine ilave edip karıştırın.

İSLİM KEBABI TARİFİ

İslim Kebabı Malzemeleri

4 – 5 adet patlıcan – 750 gr.

3 adet çarliston biber

3 adet domates

Köfte için Malzemeler

500 gr. kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan – rende

2 diş sarımsak – ezilmiş

4 yemek kaşığı galeta unu

1 tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Domates Sosu için Malzemeler

2 – 3 yemek kaşığı zeytinyağı

5 adet domates

Tuz

Karabiber

Pul biber

½ su bardağı et suyu

Kızartmak için Malzemeler

Ayçiçek yağı

İSLİM KEBABI NASIL YAPILIR? İSLİM KEBABI YAPILIŞI

Patlıcanlar için;

Patlıcanları ince dilimler halinde kesin. Dilimleri 15 dakika tuzlu suda bekletin ve iyice kurulayın. Tavanızı ocağa alın ve ayçiçek yağı ilave edip ısıtın. Patlıcan dilimlerini ısınan yağa alın ve kızartın. Kızaran patlıcanları havlu kağıt serdiğiniz tabağa çıkartın. Tabağın üzerine bir kapak kapatın.

Köfte harcı için;

Bir karıştırma kabının içerisine kıyma, yumurta, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve kimyonu alıp iyice yoğurun. Hazırladığınız köfte harcından limon büyüklüğünde parçalar alın ve elinizde yuvarlayın.

* Toplamda 8 adet köfte çıkacaktır.

Tavanızı ocağa alın ve ısıtın. Isınan tavanın içerisine hazırladığınız köfteleri alın ve her taraflarına renk verip kenara alın.

Domates sosu için;

Köfteleri yaptığınız tavayı tekrar ocağa alın. İçerisine zeytinyağı ve rendelenmiş domatesi alıp karıştırın. Tuz, karabiber ve pul biberi ilave edip karıştırın. Isınan domateslerin içerisine et suyunu ilave edip kaynamaya bırakın. Sosunuz hafif yoğunlaşınca ocaktan alın.

Birleştirmek için;

Üç patlıcan dilimini taban kısmı üst üste gelecek ama birbirlerine paralel olacak şekilde tezgaha koyun. Ortasına bir top köfte yerleştirin ve patlıcan dilimlerini üzerine kapatın. Birleşim yerleri altta kalacak şekilde cam fırın kabınıza dizin. Dilimlediğiniz domates ve iri kestiğiniz biberi patlıcanın üzerine yerleştirip bir kürdan yardımıyla sabitleyin. Bütün patlıcanları bu şekilde hazırlayın ve cam fırın kabınıza dizin. Patlıcanların üzerine hazırladığınız sosu gezdirin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin.

SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

Soğuk Baklava Malzemeleri

20 – 25 adet baklavalık yufka

Şerbeti için Malzemeler

2,5 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

3 su bardağı süt

Sade Yağ için Malzemeler

300 – 350 gr. tereyağı

Arası için Malzemeler

2 – 3 su bardağı pirinç antep fıstığı

Üzeri için Malzemeler

1 yemek kaşığı kakao

80 gr. çikolata – rende

SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Şerbeti için;

Bir sos tenceresine toz şeker, su ve sütü ekleyin. Ocağa alın ve bir çırpma teli yardımıyla şeker eriyene kadar karıştırıp kaynamaya bırakın. Şerbetinizi 5 – 10 dakika kaynatın ve bir karıştırma kabına alıp soğumaya bırakın.

Sade yağ için;

Bir tavaya tereyağını alın ve eritin. Eriyen tereyağının üzerindeki köpüklü katmanı bir kaşık yardımıyla kenara ayırın. Ortada kalan sade yağı alttaki süt karışımını karıştırmadan bir karıştırma kabına süzün.

Baklavası için;

Baklavalık yufkalarınızı kullanacağınız 25×35 cm’lik dikdörtgen metal tepsi boyutunda kesin ve kurumaması için üzerlerine bir bez örtün. Kabınızı bir fırça yardımıyla hazırladığınız sade yağ ile yağlayın. Kestiğiniz parçaları yama yaparak ve aralarını yağlayarak bir taban yapın. Parçalar bitince 4 – 5 adet bütün olan baklavalık yufkasından serin ve aralarını yağlayın. En üst yufkayı serin ve üzerini yağlayıp fıstıkları yayın. Fıstıkların üzerine kalan yufkaları da aynı şekilde aralarını yağlayarak üst üste dizin. Baklavanızın kenar kısımlarını bir spatula yardımıyla aşağıya doğru bastırın. Hazır olan baklavanızı bir bıçak yardımıyla 5×5 cm büyüklüğünde kareler olacak şekilde kesin. Üzerine kalan yağı sürün ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin. * Altının iyice piştiğinden emin olun.

Birleştirmek için;

Baklavanıza hazırladığınız şerbeti bir kepçe yardımıyla gezdirin. Kakaoyu bir süzgeçten eleyerek baklavanızın üzerine serpiştirin ve önce oda sıcaklığında ardından buzdolabına alıp 2 saat soğumaya bırakın. Rendelediğiniz çikolatayı baklavalarınızın üzerine serpiştirin. Her bir dilimi toz antep fıstığıyla süsleyerek servis edin.

İL İL 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN