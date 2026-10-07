Edirne'de okula silah getiren öğrenci yakalandı

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Olay, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde bulunan Hacıilbey Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8. sınıf öğrencisi R.B.'nin çantasında kurusıkı tabanca bulunduğunu fark eden sınıf arkadaşları, durumu okul yönetimine ve okul polisine bildirdi.

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İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, öğrencinin çantasında bulunan kuru sıkı tabancaya el koydu. Olayın ardından öğrenci ile ailesi polis merkezine götürülerek gözaltına alındı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.