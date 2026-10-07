İş makinesi ile 2 işçi servisi çarpıştı 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Develi ilçesi Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi üzerinde meydana geldi. Bahri Yılmaz yönetimindeki 38 P 7646 plakalı işçi servisi ile Ö.S. yönetimindeki 38 P 7782 plakalı işçi servisi ve M.A. yönetimindeki kepçe diye tabir edilen iş makinesi çarpıştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, servis sürücüsü Bahri Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 15 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.