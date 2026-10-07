Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİş makinesi ile 2 işçi servisi çarpıştı 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri İş makinesi ile 2 işçi servisi çarpıştı 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

İş makinesi ile 2 işçi servisi çarpıştı 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

07.10.2026 - 21:11Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: Yasin EVLER/KAYSERİ(Develi), (DHA)

İş makinesi ile 2 işçi servisi çarpıştı 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Kayseri’nin Develi ilçesinde iş makinesi ile iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Develi ilçesi Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi üzerinde meydana geldi. Bahri Yılmaz yönetimindeki 38 P 7646 plakalı işçi servisi ile Ö.S. yönetimindeki 38 P 7782 plakalı işçi servisi ve M.A. yönetimindeki kepçe diye tabir edilen iş makinesi çarpıştı.

İLGİLİ HABER

İki araç kafa kafaya çarpıştı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İki araç kafa kafaya çarpıştı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, servis sürücüsü Bahri Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 15 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABER

Kontrolden çıkan tır tarlaya uçtu sürücü yaralandı
Kontrolden çıkan tır tarlaya uçtu sürücü yaralandı

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

İş makinesi ile 2 işçi servisi çarpıştı 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
#Gündem

İş makinesi ile 2 işçi servisi çarpıştı 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

İncir alım fiyatları belli oldu! İşte yeni tarife
#Ekonomi

İncir alım fiyatları belli oldu! İşte yeni tarife

Bal hasadı sürüyor! Yüksek verim arıcıların yüzünü güldürdü
#Gündem

Bal hasadı sürüyor! Yüksek verim arıcıların yüzünü güldürdü