Facia kıl payı atlatıldı! Tırın kafasından ayrılan dorse yola devrildi
07.10.2026 - 21:46Güncellenme Tarihi:
Düzce’de tırın dorsesinin düşmesi sonucu korku dolu anlar yaşandı. Dorsenin devrilmesiyle çevrede bulunan 3 araç büyük bir tehlike atlattı.
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Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tırın kafasından çıkan dorse yola devrildi. Dorse park halindeki 3 aracın bulunduğu noktaya doğru devrilirken, araçlara yalnızca 2 santimetre kala durdu.
Olayda araçlarda hasar meydana gelmezken, araç sahipleri yaşananları "Helal parayla alınan 3 araç, 4 santimetreyle devrilen tırdan kurtuldu" sözleriyle değerlendirdi. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, dorsenin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.